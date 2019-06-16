Игрок Реала заявил Зидану, что не желает с ним работать

Дани Себальос покинет Королевский клуб в летнее трансферное окно.

Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос в ближайшее время покинет состав Королевского клуба.

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По информации AS, 22-летний испанец провел личную встречу с главным тренером команды Зинедином Зиданом, на которой между ними случился конфликт. Наставник сообщил футболисту, что ему нужно искать себе новый клуб, на что Себальос заявил, что сам не хочет работать с французом.

В сезоне-2018/19 Себальос отыграл 23 матча за Реал в Ла Лиге, в которых отметился тремя голами.

Ранее сообщалось, что наставник Реала Зинедин Зидан собирается избавиться от 15-ти игроков команды.