Реал рассчитывает оформить трансфер Погба в течение двух недель - СМИ

Мадридский клуб полностью сконцентрируется на покупке полузащитника Манчестер Юнайтед.

Мадридский Реал рассчитывает в ближайшее время завершить трансфер полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погбы.

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Как сообщает Marca, руководство “сливочных“ хочет оформить сделку до 1-го июля, чтобы 26-летний француз смог провести весь предсезонный сбор в стане Королевского клуба. Ожидается, что сумма трансфера составит порядка 150 миллионов евро.

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На покупке Погба лично настаивает главный тренер Реала Зинедин Зидан, однако боссы Реала уверены, что осуществить эту покупку будет нелегко, так как “красные дьяволы“ хотели бы сохранить футболиста в своем составе.

Отметим, что в минувшем сезоне Погба отыграл 35 матчей в АПЛ, в которых забил 13 голов (7 - с пенальти) и совершил 9 ассистов. Его контракт с МЮ рассчитан до лета 2021-го года.

Ранее сообщалось, что хавбек Поль Погба готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в Реал.