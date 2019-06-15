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Полузащитник Реала стал жертвой грабителей

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Еще один звездный футболист стал жертвой злоумышленников.
Лукас Васкес
Лукас Васкес
Getty Images

Грабители проникли в дом полузащитника Реала Лукаса Васкеса. Об этом сообщает AS.

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По информации источника, Васкес и его семья отсутствовали, когда в их жилище проникли неизвестные. При этом сумма нанесенного ущерба и список украденного не разглашаются.

Отметим, что ранее на этой неделе грабители проникли в дома главного тренера Реала Зинедина Зидана и полузащитника Королевского клуба Иско.

Кроме того, жертвами воров в Испании за последнее время становились Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Карим Бензема, Хоакин, Жерар Пике, Эсекиэль Гарай и Жоффре Кондогбиа.

Ранее сообщалось, что в Милане ограбили квартиру игрока Интера Ивана Перишича.

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Теги: Лукас Васкес, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, ограбление
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