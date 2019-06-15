Полузащитник Реала стал жертвой грабителей
Еще один звездный футболист стал жертвой злоумышленников.
Грабители проникли в дом полузащитника Реала Лукаса Васкеса. Об этом сообщает AS.
Читай также: Фанаты Барселоны обвинили в неудачах Коутиньо “проклятый дом“ Фабрегаса
По информации источника, Васкес и его семья отсутствовали, когда в их жилище проникли неизвестные. При этом сумма нанесенного ущерба и список украденного не разглашаются.
Отметим, что ранее на этой неделе грабители проникли в дома главного тренера Реала Зинедина Зидана и полузащитника Королевского клуба Иско.
Кроме того, жертвами воров в Испании за последнее время становились Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Карим Бензема, Хоакин, Жерар Пике, Эсекиэль Гарай и Жоффре Кондогбиа.
Ранее сообщалось, что в Милане ограбили квартиру игрока Интера Ивана Перишича.
Полная версия правил