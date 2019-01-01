Источник в Реале: Неймар и Мбаппе могут зарабатывать у нас 20 миллионов, но Погба - нет

Источник из мадридского клуба отметил, что французу не получится стать самым высокооплачиваемым игроком команды.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не сможет стать самым высокооплачиваемым игроком Реала в случае перехода в мадридский клуб. Об этом рассказал анонимный источник в Королевском клубе.

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"Если в Реал придет Мбаппе или Неймар, то они без проблем смогут зарабатывать у нас 20 миллионов евро в год, ведь они - настоящие звезды мирового уровня. А вот Погба, хоть он и профессионал, не может прийти в команду и стать самым высокооплачиваемым игроком.

Поль должен понять это и принять решение, а еще повлиять на тех людей, которые дают ему советы", - приводит слова источника L'Equipe.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан настаивает на покупке Поля Погба.