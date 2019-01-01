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Источник в Реале: Неймар и Мбаппе могут зарабатывать у нас 20 миллионов, но Погба - нет

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Источник из мадридского клуба отметил, что французу не получится стать самым высокооплачиваемым игроком команды.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не сможет стать самым высокооплачиваемым игроком Реала в случае перехода в мадридский клуб. Об этом рассказал анонимный источник в Королевском клубе.

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"Если в Реал придет Мбаппе или Неймар, то они без проблем смогут зарабатывать у нас 20 миллионов евро в год, ведь они - настоящие звезды мирового уровня. А вот Погба, хоть он и профессионал, не может прийти в команду и стать самым высокооплачиваемым игроком.

Поль должен понять это и принять решение, а еще повлиять на тех людей, которые дают ему советы", - приводит слова источника L'Equipe.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан настаивает на покупке Поля Погба

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Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры
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