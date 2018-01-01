Реал может оставить Наваса в команде из-за сложностей с его продажей

Украинец Андрей Лунин может не получить шанса в Реале, если клуб не сумеет продать Кейлора Наваса.

Голкипер Реала Кейлор Навас может сохранить свое место в команде из-за отсутствия предложений и финансовых аппетитов.

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По информации AS, костариканец согласился с тем, чтобы покинуть мадридский клуб, но у него были определенные условия. Так, Навас хотел уйти как свободный агент, получить зарплату за два оставшихся года контракта и зарабатывать около 7 миллионов евро за сезон в новом клубе.

Реал отвергнул требования Наваса, но рассчитывал, что получится продать футболиста в ПСЖ, который был заинтересован в его услугах. Однако новым спортивным директором парижан стал Леонардо, который предпочитает купить вратаря Милана Джанлуиджи Доннарумму.

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В услугах Навас также были заинтересованы Бенфика и Порту, однако эти клубы не в состоянии удовлетворить финансовые требования футболиста.

Отметим, что после ухода Наваса место второго вратаря должен был занять украинец Андрей Лунин, однако теперь вероятность такого исхода находится под вопросом.

Ранее сообщалось, что голкипер Реала Кейлор Навас может продолжить карьеру в Италии.