Рамос не пригласил на свою свадьбу Роналду

Игрок Реала пригласил на свою свадьбу порядка 500 гостей, однако среди них не оказалось Криштиану Роналду.

Капитан Реала Серхио Рамос сегодня, 15-го июня, сыграет свадьбу со своей возлюбленной Пилар Рубио.

Пара пригласила на свадьбу около 500 гостей, среди которых бывшие и нынешние игроки Реала, наставник и президент Королевского клуба, и даже футболисты Барселоны.

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Как сообщает Marca, в списке гостей не нашлось места лишь одному легендарному игроку "сливочных" - Криштиану Роналду. По информации источника, между футболистами ухудшились отношения после перехода португальца в Ювентус.

Отметим, что пара проведет венчание в Севильском кафедральном соборе, а вечеринка состоится на элитной ферме Рамоса. Все гости должны соблюдать строгий дресс-код и оставить свои гаджеты в специальной комнате.

Развлекать компанию будет группа AC/DC. По самым скромным подсчетам СМИ, такое веселье обойдется футболисту в миллион евро.

Ранее сообщалось, что в Сети распространили видео, на котором невеста Серхио Рамоса полностью оголилась на камеру.