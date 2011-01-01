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Реал подписал "японского Месси"

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Мадридский клуб объявил о трансфере Такефусы Кубо.
Такефуса Кубо
Такефуса Кубо
Getty Images

Мадридский Реал объявил о покупке 18-летнего японского полузащитника ФК Токио Такефусы Кубо.

Игрок национальной сборной Японии, которого часто называют “японским Месси“, в следующем сезоне будет выступать в Испании.  

Сумма трансфера пока не извесна, но испанские СМИ сообщают, что руководство “сливочных“ заплатит клубу из японской столицы 2 миллиона евро, а сам Кубо подпишет с Реалом пятилетний контракт и будет получать миллион евро за сезон.

В 2019 году Кубо в 16 матчах за Токио забил пять голов и отдал четіре результативные передачи.

Отмечается, что на японца также претендовали Бавария, ПСЖ, Барселона и Манчестер Сити.

С 2011 по 2015 год Кубо занимался в академии Барселоны, но из-за санкций со стороны ФИФА, которые были наложены на каталонцев из-за нарушения правил трансфера несовершеннолетних, был вынужден покинуть клуб.

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Теги: футбол, Реал, Такефуса Кубо
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Источник: www.realmadrid.com www.marca.com

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