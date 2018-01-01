Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Модрич может покинуть Реал

Комментариев: 0
Руководство клуба готово отпустить хорватского футболиста в другую команду.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского Реала Лука Модрич в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Читай также: Болельщики Реала хотят, чтобы Лунин вернулся в команду

По информации Еl Mundo, "сливочные" не против отпустить игрока в другой европейский топ-клуб, если хорват сам изъявит желание покинуть команду. Отмечается, что продажа Модрича поможет Реалу частично компенсировать затраты.

Отметим, что Королевский клуб уже потратил на трансферы 317 миллионов евро.

Напомним, Модрич перешел в Реал из Тоттенхэма в 2012-м году. В минувшем сезоне хорват отыграл 46 матчей за "сливочных", в которых забил 4 гола и совершил 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич заявил наставнику Реала Зинедину Зидану, что хочет завершить карьеру в мадридском клубе.

Поделись:
Теги: Лука Модрич, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь