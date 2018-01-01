Модрич может покинуть Реал

Руководство клуба готово отпустить хорватского футболиста в другую команду.

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского Реала Лука Модрич в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

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По информации Еl Mundo, "сливочные" не против отпустить игрока в другой европейский топ-клуб, если хорват сам изъявит желание покинуть команду. Отмечается, что продажа Модрича поможет Реалу частично компенсировать затраты.

Отметим, что Королевский клуб уже потратил на трансферы 317 миллионов евро.

Напомним, Модрич перешел в Реал из Тоттенхэма в 2012-м году. В минувшем сезоне хорват отыграл 46 матчей за "сливочных", в которых забил 4 гола и совершил 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич заявил наставнику Реала Зинедину Зидану, что хочет завершить карьеру в мадридском клубе.