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Фанаты Реала во время презентации Азара потребовали купить Мбаппе

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Болельщики хотят, чтобы форвард ПСЖ присоединился к мадридскому клубу.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Мадридский Реал провел официальную презентацию новичка команды Эдена Азара на стадионе Сантьяго Бернабеу.

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Как сообщает Marca, во время мероприятия фанаты "сливочных" потребовали от клуба приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Болельщики скандировали с трибун: "Мы хотим Мбаппе!".

Напомним, мадридский Реал объявил о подписании Азара 7-го июня. Челси получил за трансфер бельгийца 100 миллионов евро. Азар заявил, что играть за Королевский клуб всегда было его мечтой.

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Теги: Эден Азар, Килиан Мбаппе, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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