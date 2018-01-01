Фанаты Реала во время презентации Азара потребовали купить Мбаппе
Болельщики хотят, чтобы форвард ПСЖ присоединился к мадридскому клубу.
Мадридский Реал провел официальную презентацию новичка команды Эдена Азара на стадионе Сантьяго Бернабеу.
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Как сообщает Marca, во время мероприятия фанаты "сливочных" потребовали от клуба приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Болельщики скандировали с трибун: "Мы хотим Мбаппе!".
MI AFICIÓN, FICHAMOS A HAZARD Y...— NachoRM (@Nacho_RM_) 13 июня 2019 г.
¡¡QUEREMOS A MBAPPE!! pic.twitter.com/sqLOSZyeBL
Напомним, мадридский Реал объявил о подписании Азара 7-го июня. Челси получил за трансфер бельгийца 100 миллионов евро. Азар заявил, что играть за Королевский клуб всегда было его мечтой.
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