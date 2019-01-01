Азар: Я хочу выиграть много трофеев в составе Реала

Бельгийского футболиста представили на Сантьяго Бернабеу.

Реал официально представил полузащитника Эдена Азара в качестве своего игрока.

Во время презентации бельгиец прокомментировал свой переход:

“Если вы не против, то я буду говорить на французском языке, потому что мой испанский еще недостаточно хорош. Хочу поблагодарить президента клуба Флорентино Переса, а также свою семью и близких людей за поддержку.

Я хочу выиграть много трофеев в этой футболке. Я с детства мечтал играть за этот клуб, и сейчас я просто наслаждаюсь моментом“, - заявил Эден.

Напомним, 28-летний Азар подписал контракт с Королевским клубом сроком на 5 лет. Предполагается, что на трансфер бельгийца Реал потратил порядка 110 миллионов евро.