Реал официально представил Азара

На Сантьяго Бернабеу присутствовали 50 тысяч человек.

Реал Мадрид официально представил своего звездного новичка Эдена Азара.

Президент клуба Флорентино Перес торжественно вручил бельгийцу футболку с его фамилией. Отмечается, что игровой номер футболист выберет позже.

После формальной части Азар вышел на поле Сантьяго Бернабеу, где на его презентацию пришло посмотреть около 50-ти тысяч болельщиков. Больше зрителей было только в 2009 году, когда “сливочные“ представили Кака (55 тысяч) и Криштиану Роналду (80 тысяч).

Напомним, 28-летний Азар подписал контракт с Королевским клубом сроком на 5 лет. Предполагается, что на трансфер бельгийца Реал потратил порядка 110 миллионов евро.