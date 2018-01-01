Реал официально представил Азара
Реал Мадрид официально представил своего звездного новичка Эдена Азара.
Президент клуба Флорентино Перес торжественно вручил бельгийцу футболку с его фамилией. Отмечается, что игровой номер футболист выберет позже.
📸😃 ¡Foto de familia!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13 июня 2019 г.
👕 @hazardeden10 #WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/FragAiYQOz
После формальной части Азар вышел на поле Сантьяго Бернабеу, где на его презентацию пришло посмотреть около 50-ти тысяч болельщиков. Больше зрителей было только в 2009 году, когда “сливочные“ представили Кака (55 тысяч) и Криштиану Роналду (80 тысяч).
🔊👏 Muchas gracias y... #HALAMADRID! #WelcomeHazard pic.twitter.com/3fjXw8Fbni— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13 июня 2019 г.
Напомним, 28-летний Азар подписал контракт с Королевским клубом сроком на 5 лет. Предполагается, что на трансфер бельгийца Реал потратил порядка 110 миллионов евро.
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