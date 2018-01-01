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Реал официально представил Азара

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На Сантьяго Бернабеу присутствовали 50 тысяч человек.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Реал Мадрид официально представил своего звездного новичка Эдена Азара.

Президент клуба Флорентино Перес торжественно вручил бельгийцу футболку с его фамилией. Отмечается, что игровой номер футболист выберет позже.

После формальной части Азар вышел на поле Сантьяго Бернабеу, где на его презентацию пришло посмотреть около 50-ти тысяч болельщиков. Больше зрителей было только в 2009 году, когда “сливочные“ представили Кака (55 тысяч) и Криштиану Роналду (80 тысяч).

Напомним, 28-летний Азар подписал контракт с Королевским клубом сроком на 5 лет. Предполагается, что на трансфер бельгийца Реал потратил порядка 110 миллионов евро. 

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Теги: футбол, Эден Азар, Реал
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Источник: www.realmadrid.com

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