Болельщики Реала хотят, чтобы Лунин вернулся в команду

На сайте одного из авторитетных изданий проходит голосование.

Испанское издание Marca на своем сайте проводит голосование среди болельщиков Реала и предлагает ответить на вопрос: хотят ли они, чтобы украинский голкипер Андрей Лунин вернулся из аренды в следующем сезоне.

На момент публикации оказалось, что 55% фанатов “сливочных“ хотят видеть украинца в первой команде, а это - более 33 тысяч человек.

Напомним, прошлый сезон Примеры Лунин провел в Леганесе, где не сумел стать основным голкипером.

Ранее сообщалось, что руководство Реала хочет сделать украинца вторым вратарем.