Команда Селезнева потерпела поражение в первом матче плей-офф за выход в Ла Лигу

Украинец участия в матче не принимал.

В первом поединке плей-офф за выход в испанскую Ла Лигу Малага, в которой выступает украинец Евгений Селезнев, на выезде крупно проиграла Депортиво (4:2).

Как и предполагалось, Селезнев в заявку на матч не попал. Стоит отметить, что Густаво Бланко Лещук отыграл все 90 минут.

Смотрите видео голов и обзор матча Депортиво - Малага:

Депортиво - Малага - 4:2

Голы: Луис Эрнандес, 18, Педро, 56, Карлос Фернандес, 63, Борха, 78 - Карлос Фернандес, 21, Онтиверос, 37.

Депортиво: Дани Хименес, Сауль Гарсия, Сомма, Дуарте, Симон, Педро (Науэль, 69), Эспозито, Бергантиньос, Картабия (Кабальо, 81), Борха (Гомес, 85), Карлос Фернандес.

Малага: Мунир, Рикка, Пау Торрес (Диего Гонсалес, 80), Луис Эрнандес, Иван Родригес, Баре, Онтиверос, Адриан (Моран, 66), Буларуд (Пачеко, 66), Сантос, Бланко Лещук.