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Команда Селезнева потерпела поражение в первом матче плей-офф за выход в Ла Лигу

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Украинец участия в матче не принимал.
Депортиво обыграл Малагу
Депортиво обыграл Малагу
rcdeportivo.es

В первом поединке плей-офф за выход в испанскую Ла Лигу Малага, в которой выступает украинец Евгений Селезнев, на выезде крупно проиграла Депортиво (4:2).

Как и предполагалось, Селезнев в заявку на матч не попал. Стоит отметить, что Густаво Бланко Лещук отыграл все 90 минут.

Смотрите видео голов и обзор матча Депортиво - Малага:

Депортиво - Малага - 4:2
Голы: Луис Эрнандес, 18, Педро, 56, Карлос Фернандес, 63, Борха, 78 - Карлос Фернандес, 21, Онтиверос, 37.

Депортиво: Дани Хименес, Сауль Гарсия, Сомма, Дуарте, Симон, Педро (Науэль, 69), Эспозито, Бергантиньос, Картабия (Кабальо, 81), Борха (Гомес, 85), Карлос Фернандес.

Малага: Мунир, Рикка, Пау Торрес (Диего Гонсалес, 80), Луис Эрнандес, Иван Родригес, Баре, Онтиверос, Адриан (Моран, 66), Буларуд (Пачеко, 66), Сантос, Бланко Лещук.

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Теги: Евгений Селезнев, Малага, Депортиво, плей-офф, Ла Лига, видео голов, обзор матча, футбол, Испания
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