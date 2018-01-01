Реал побил собственный трансферный рекорд

"Сливочные" уже потратили на усиление состава 317 миллионов евро.

Мадридский Реал на данный момент совершил уже несколько трансферов, которые суммарно обошлись "сливочным" в 317 миллионов евро.

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Самой дорогой покупкой Королевского клуба стал игрок Челси Эден Азар, за которого "синие" получили 100 миллионов евро. Еще 65 миллионов было уплачено Айнтрахту за форварда Луку Йовича.

Игрок Сантоса Родриго Гоэс обошелся Реалу в 54 миллиона евро, а защитник Порту Эдер Милитан был куплен за 50 миллионов. Последней покупкой Реала стал игрок французского Лиона Ферлан Менди, за которого клуб выплатил 48 миллионов евро.

Отметим, что Реал уже побил собственный трансферный рекорд десятилетней давности. Тогда "сливочные" потратили 258,5 миллионов евро на покупку Криштиану Роналду (94 миллиона), Кака (67 миллионов), Карима Бензема (35 миллионов), Хаби Алонсо (34,5 миллиона), Рауля Альбиоля (15 миллионов), Альваро Негредо (5 миллионов), Альваро Арбелоа и Эстебана Гранеро (по 4 миллиона).

Ранее сообщалось, что мадридский Реал сконцентрируется на трансфере Погба после покупки Азара.