Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Менди - о Реале: Очень рад подписать контракт с самым сильным клубом в мире

Комментариев: 0
Ферлан Менди очень рад своему переходу в мадридский Реал.
Ферлан Менди
Ферлан Менди
Getty Images

Защитник сборной Франции и Реала Ферлан Менди прокомментировал свой переход в мадридский клуб.

Читай также: Реал официально представил Йовича

"Очень рад подписать контракт с самым сильным клубом в мире и присоединиться к хорошему тренеру, который поможет мне прогрессировать. В Реале я смогу полностью раскрыть свой потенциал.

Большое спасибо президенту Лиона, всему персоналу, прекрасным болельщикам и  моим товарищам по команде за эти два года. Не могу не отметить свою семью, тренеров и всех, кто помогал мне в этом путешествии", - написал Менди на своей страничке в Twitter.

Напомним, мадридский Реал объявил о трансфере Ферлана Менди в среду, 12-го июня.

Поделись:
Теги: Ферлан Менди, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь