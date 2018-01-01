Менди - о Реале: Очень рад подписать контракт с самым сильным клубом в мире

Ферлан Менди очень рад своему переходу в мадридский Реал.

Защитник сборной Франции и Реала Ферлан Менди прокомментировал свой переход в мадридский клуб.

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"Очень рад подписать контракт с самым сильным клубом в мире и присоединиться к хорошему тренеру, который поможет мне прогрессировать. В Реале я смогу полностью раскрыть свой потенциал.

Большое спасибо президенту Лиона, всему персоналу, прекрасным болельщикам и моим товарищам по команде за эти два года. Не могу не отметить свою семью, тренеров и всех, кто помогал мне в этом путешествии", - написал Менди на своей страничке в Twitter.

Напомним, мадридский Реал объявил о трансфере Ферлана Менди в среду, 12-го июня.