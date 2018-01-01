Официально: Реал объявил о трансфере игрока Лиона

Ферлан Менди стал игроком мадридского клуба.

Мадридский Реал официально объявил о подписании контракта с игроком Лиона Ферланом Менди.

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Как сообщает пресс-служба Королевского клуба, левый защитник перебрался в Мадрид на шесть сезонов. По информации официального сайта Лиона, за трансфер французы получили от Реала 48 миллионов евро, а еще 5 миллионов могут получить в качестве бонусов.

Напомним, Менди перешел в Лион в 2017-м году из Гавра за 5 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за Лион 44 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее мадридский Реал объявил о трансферах форварда Айнтрахта Луки Йовича и лидера Челси Эдена Азара.