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Официально: Реал объявил о трансфере игрока Лиона

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Ферлан Менди стал игроком мадридского клуба.
Ферлан Менди
Ферлан Менди
realmadrid.com

Мадридский Реал официально объявил о подписании контракта с игроком Лиона Ферланом Менди.

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Как сообщает пресс-служба Королевского клуба, левый защитник перебрался в Мадрид на шесть сезонов. По информации официального сайта Лиона, за трансфер французы получили от Реала 48 миллионов евро, а еще 5 миллионов могут получить в качестве бонусов.

Напомним, Менди перешел в Лион в 2017-м году из Гавра за 5 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за Лион 44 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее мадридский Реал объявил о трансферах форварда Айнтрахта Луки Йовича и лидера Челси Эдена Азара.

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Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, трансфер, Лион
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