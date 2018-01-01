Официально: Реал объявил о трансфере игрока Лиона
Ферлан Менди стал игроком мадридского клуба.
Мадридский Реал официально объявил о подписании контракта с игроком Лиона Ферланом Менди.
Читай также: МЮ отказался обсуждать с Реалом трансфер Бэйла
Как сообщает пресс-служба Королевского клуба, левый защитник перебрался в Мадрид на шесть сезонов. По информации официального сайта Лиона, за трансфер французы получили от Реала 48 миллионов евро, а еще 5 миллионов могут получить в качестве бонусов.
👉 #WelcomeMendy pic.twitter.com/ALwDfxCHBx— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 12 июня 2019 г.
Напомним, Менди перешел в Лион в 2017-м году из Гавра за 5 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за Лион 44 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
Ранее мадридский Реал объявил о трансферах форварда Айнтрахта Луки Йовича и лидера Челси Эдена Азара.
Полная версия правил