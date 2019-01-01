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Рамос пригласил на свадьбу Пике, Бускетса и Альбу

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Несколько игроков Барселоны получили приглашение на свадьбу капитана Реала.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Стало известно, кого защитник и капитан Реала Серхио Рамос пригласил на свою свадьбу с Пилар Рубио.

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Как сообщает AS, мероприятие посетит главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес. Кроме того, приглашения получили его партнеры по команде Лукас Васкес, Лука Модрич и Кейлор Навас.

Также известно, что на свадьбу Рамоса были приглашены футболисты Барселоны - Жерар Пике со своей женой Шакирой, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

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В список гостей попали экс-наставник Реала и сборной Испании Висенте дель Боске, нынешний тренер "красной фурии" Луис Энрике, экс-футболисты "сливочных" Роберто Карлос, Рауль Гонсалес, Фернандо Йерро, Роналдо, Дэвид Бекхэм и Икер Касильяс.

Напомним, летом 2018-го года Серхио Рамос сделал предложение своей возлюбленной Пилар Рубио.

Ранее сообщалось, что Рамос хочет пригласить легендарную рок-группу для выступления на своей свадьбе.

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Теги: Серхио Рамос, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, свадьба
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