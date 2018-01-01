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Грабители проникли в дома Зидана и Иско

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Главный тренер и игрок Реала стали жертвами грабителей.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

В Испании произошли ограбления домов наставника Реала Зинедина Зидана и полузащитника Королевского клуба Иско.

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Как сообщает La Sexta, злоумышленники пробрались в дома наставника и футболиста в то время, когда их не было в своих особняках. На данный момент нет информации о том, что именно было украдено и на какую сумму.

Отметим, что ранее жертвами грабителей в Испании уже становились известные футболисты - Кевин-Принс Боатенг, Жорди Альба, Артур Рамос, Карим Бензема, Хоакин Санчес и Жерар Пике.

Ранее сообщалось, что злоумышленник угнал роскошный автомобиль Эдинсона Кавани стоимостью 200 тысяч евро.

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Теги: Иско, Зинедин Зидан, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, ограбление
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