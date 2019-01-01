Реал официально представил Йовича
Сербский футболист прошел медицинское обследование, а потом состоялась его презентация.
Мадридский Реал официально представил сербского нападающего Луку Йовича в качестве своего игрока.
Футболист прибыл на базу команды незадолго до презентации, чтобы пройти медицинское обследование.
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"Я буду отдавать все силы для того, чтобы помочь Реалу выигрывать титулы. Сейчас я чувствую себя самым счастливым в мире, подписав контракт с крупнейшим клубом. Спасибо всем", - приводит слова Йовича пресс-служба Реала.
Напомним, Лука Йович перешел в Реал из Айнтрахта, подписав с испанским клубом 6-летний контракт.
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