Реал официально представил Йовича

Сербский футболист прошел медицинское обследование, а потом состоялась его презентация.

Мадридский Реал официально представил сербского нападающего Луку Йовича в качестве своего игрока.

Футболист прибыл на базу команды незадолго до презентации, чтобы пройти медицинское обследование.

Лука Йович на медицинском обследовании realmadrid.com

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"Я буду отдавать все силы для того, чтобы помочь Реалу выигрывать титулы. Сейчас я чувствую себя самым счастливым в мире, подписав контракт с крупнейшим клубом. Спасибо всем", - приводит слова Йовича пресс-служба Реала.

Лука Йович и Флорентино Перес realmadrid.com

Напомним, Лука Йович перешел в Реал из Айнтрахта, подписав с испанским клубом 6-летний контракт.