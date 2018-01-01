Реал отправит в аренду сына Зидана и предоставит шанс Лунину
Украинец наконец-то может проявить себя в столичной команде.
Мадридский Реал решился на перестановки вратарской позиции.
Как сообщает BeSoccer, руководство "Королевского клуба" собирается отдать 21-летнего Луку Зидана в аренду и желает, чтобы резервным стражем ворот стал украинец Андрей Лунин.
Также информируется, что в сезоне-2019/20 первым номером будет Тибо Куртуа, а вот нынешний второй вратарь Кейлор Навас покинет команду.
Отметим, что нынешний сезон Лунин провел в аренде в Леганесе. За "пепинерос" он сыграл 7 матчей во всех турнирах, где пропустил 7 мячей, 3 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.
Ранее также стало известно, что он может приехать в молодежную сборную Украины на полуфинал ЧМ.
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