Реал отправит в аренду сына Зидана и предоставит шанс Лунину

Украинец наконец-то может проявить себя в столичной команде.

Мадридский Реал решился на перестановки вратарской позиции.

Как сообщает BeSoccer, руководство "Королевского клуба" собирается отдать 21-летнего Луку Зидана в аренду и желает, чтобы резервным стражем ворот стал украинец Андрей Лунин.

Также информируется, что в сезоне-2019/20 первым номером будет Тибо Куртуа, а вот нынешний второй вратарь Кейлор Навас покинет команду.

Отметим, что нынешний сезон Лунин провел в аренде в Леганесе. За "пепинерос" он сыграл 7 матчей во всех турнирах, где пропустил 7 мячей, 3 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ранее также стало известно, что он может приехать в молодежную сборную Украины на полуфинал ЧМ.