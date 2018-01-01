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Игрок Атлетико отказался возвращаться в клуб из-за Симеоне

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Мартинш хочет остаться в Монако.
Желсон Мартинш
Желсон Мартинш
Getty Images

Вингер мадридского Атлетико Желсон Мартинш, выступающий на правах аренды за Монако, прокомментировал слухи о своем возможном уходе из испанского клуба и рассказал, почему он не хочет возвращаться в стан "матрасников". Об этом сообщает Marca.

"Перед моим переходом, Симеоне лично мне написал. Он сказал, что я буду играть на флангах, и буду участвовать в контратаках команды. Несмотря на многочисленные предложения, я решил перейти в Атлетико, так как Симеоне повлиял на меня.

Сезон получился трудным. Я хотел играть, но пробиться в состав совсем нелегко. Атлетико очень оборонительный клуб, поэтому мой стиль игры оказался несовместимым с игрой команды.

Сначала я думал, что заиграю, потому что Атлетико хорошо оборонялся, но все же контратаковал. Однако со временем я столкнулся с трудностями. Я быстрый игрок, но мне приходилось получать мяч глубоко. Это разочаровывало меня.

В Монако хотят, чтобы я стал полноценным игроком клуба. Что касается Атлетико, то я не хочу туда возвращаться. Мои умения не соответствуют тому, что требует Симеоне. Он точно не будет подстраивать игру под меня", – сказал Мартинш.

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