Реал сконцентрируется на трансфере Погба после покупки Азара - источник

Игрок "красных дьяволов" стал новой главной целью мадридского клуба.

Мадридский Реал продолжает трансферную кампанию и уже определился с новой главной целью.

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По информации Mirror, после того, как “сливочные“ сумели согласовать покупку вингера Эдена Азара у Челси, они постараются совершить трансфер лидера Манчестер Юнайтед Поля Погба. В его переходе лично заинтересован главный тренер команды Зинедин Зидан.

В минувшем сезоне Погба отыграл 47 матчей за “красных дьяволов“. В активе футболиста 16 голов и 11 ассистов. Контракт француза с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, помимо Эдена Азара мадридский Реал также совершил трансфер нападающего франкфуртского Айнтрахта Луки Йовича.