Бэйл провел встречу с руководством Реала относительно своего будущего

Валлиец сообщил боссам мадридского клуба, что не собирается менять клубную прописку.

Валлийский вингер Реала Гарет Бэйл решил обсудить с руководством клуба свое дальнейшее будущее в команде.

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Как сообщает AS, боссы “сливочных“ сказали агенту футболиста о том, что ему необходимо искать новый клуб. В связи с этим Бэйл попросил руководство клуба о встрече, на которой заявил, что не хочет покидать команду.

По словам вингера, его семья не хочет покидать Мадрид и поэтому он не готов менять место жительства. Реал не против сохранить Бэйла в команде, однако он будет получать гораздо меньше игрового времени, чем в минувшем сезоне.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока Реала Гарета Бэйла заинтересован итальянский Интер.