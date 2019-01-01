Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бэйл провел встречу с руководством Реала относительно своего будущего

Комментариев: 0
Валлиец сообщил боссам мадридского клуба, что не собирается менять клубную прописку.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Валлийский вингер Реала Гарет Бэйл решил обсудить с руководством клуба свое дальнейшее будущее в команде.

Читай также: Реал представил новый комплект домашней формы на сезон-2019/20

Как сообщает AS, боссы “сливочных“ сказали агенту футболиста о том, что ему необходимо искать новый клуб. В связи с этим Бэйл попросил руководство клуба о встрече, на которой заявил, что не хочет покидать команду.

По словам вингера, его семья не хочет покидать Мадрид и поэтому он не готов менять место жительства. Реал не против сохранить Бэйла в команде, однако он будет получать гораздо меньше игрового времени, чем в минувшем сезоне.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока Реала Гарета Бэйла заинтересован итальянский Интер.

Поделись:
Теги: Гарет Бэйл, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь