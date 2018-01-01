Азар: Не секрет, что я мечтал играть за Реал с детства

Эден поблагодарил фанатов Челси за поддержку.

Бельгийский полузащитник Эден Азар после объявления о переходе в мадридский Реал попрощался с Челси.

"Теперь вам известно, что я присоединюсь к Реалу. Не секрет, что я мечтал играть за этот клуб с детства. Я старался не отвлекать себя или команду во время спекуляций и внимания СМИ, особенно в последние полгода.

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Теперь клубы достигли соглашения. Уход из Челси - самое важное и сложное решение в моей карьере. И сейчас я хочу сказать: я любил каждый момент в Челси и не уехал бы отсюда ни в какой другой клуб.

Я еще раз хочу сказать спасибо всем в клубе за их огромные усилия. Благодарю всех партнеров по команде и работников клуба, а также господина Абрамовича, который исполнил сразу две мечты – играть в Челси и в Реале", - написал Азар на своей страничке в Facebook.

Напомним, Азар перешел в Челси из Лилля в 2012 году. В составе "синих" бельгиец провел 367 матчей во всех турнирах, в которых забил 140 голов.

Ранее сообщалось, что Реал совершил трансфер еще одного нападающего - Луки Йовича.