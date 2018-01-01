Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Азар: Не секрет, что я мечтал играть за Реал с детства

Комментариев: 0
Эден поблагодарил фанатов Челси за поддержку.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Бельгийский полузащитник Эден Азар после объявления о переходе в мадридский Реал попрощался с Челси.

"Теперь вам известно, что я присоединюсь к Реалу.  Не секрет, что я мечтал играть за этот клуб с детства. Я старался не отвлекать себя или команду во время спекуляций и внимания СМИ, особенно в последние полгода.

Читай также: Аспиликуэта: Верю, что Азар выиграет много трофеев с Реалом

Теперь клубы достигли соглашения. Уход из Челси - самое важное и сложное решение в моей карьере. И сейчас я хочу сказать: я любил каждый момент в Челси и не уехал бы отсюда ни в какой другой клуб.

Я еще раз хочу сказать спасибо всем в клубе за их огромные усилия. Благодарю всех партнеров по команде и работников клуба, а также господина Абрамовича, который исполнил сразу две мечты – играть в Челси и в Реале", - написал Азар на своей страничке в Facebook.

Напомним, Азар перешел в Челси из Лилля в 2012 году. В составе "синих" бельгиец провел 367 матчей во всех турнирах, в которых забил 140 голов.

Ранее сообщалось, что Реал совершил трансфер еще одного нападающего - Луки Йовича.

Поделись:
Теги: Эден Азар, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, трансфер, Челси
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь