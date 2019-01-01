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Официально: Азар стал игроком Реала

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Бельгиец подписал с клубом пятилетний контракт.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Нападающий Челси Эден Азар перешел в мадридский Реал.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", официальная презентация игрока сборной Бельгии состоится 13-го июня на стадионе Сантьяго Бернабеу.

28-летний Азар подписал контракт с Королевским клубом сроком на 5 лет. Предполагается, что на трансфер бельгийца Реал потратил порядка 110 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что Реал совершил трансфер нападающего франкфуртского Айнтрахта Луки Йовича.

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Теги: Эден Азар, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, футбол, вне игры
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