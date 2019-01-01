Официально: Азар стал игроком Реала
Бельгиец подписал с клубом пятилетний контракт.
Нападающий Челси Эден Азар перешел в мадридский Реал.
Как сообщает пресс-служба "сливочных", официальная презентация игрока сборной Бельгии состоится 13-го июня на стадионе Сантьяго Бернабеу.
👉 #WelcomeHazard pic.twitter.com/6CvH9LHXSy— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 7 июня 2019 г.
28-летний Азар подписал контракт с Королевским клубом сроком на 5 лет. Предполагается, что на трансфер бельгийца Реал потратил порядка 110 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Реал совершил трансфер нападающего франкфуртского Айнтрахта Луки Йовича.
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