Официально: Азар стал игроком Реала

Бельгиец подписал с клубом пятилетний контракт.

Нападающий Челси Эден Азар перешел в мадридский Реал.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", официальная презентация игрока сборной Бельгии состоится 13-го июня на стадионе Сантьяго Бернабеу.

28-летний Азар подписал контракт с Королевским клубом сроком на 5 лет. Предполагается, что на трансфер бельгийца Реал потратил порядка 110 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Реал совершил трансфер нападающего франкфуртского Айнтрахта Луки Йовича.