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Президент Атлетико раскритиковал решение Гризманна уйти из клуба

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Сересо сообщил, что никто из Барселоны не связывался с ним по поводу трансфера француза.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Президент Атлетико Энрике Сересо заявил, что не знает, где продолжит карьеру нападающий команды Антуан Гризманн.

"Гризманн играл за Атлетико пять лет и за это время помог нашему клубу стать лучше. Я не знаю, куда он перейдет теперь.

Барселона? Возможно, но со мной до сих пор никто не связывался. Раньше я мог с уверенностью заявить, что Гризманн останется в Атлетико. Но сейчас я не могу такого сказать. Мое мнение? Я считаю, что Гризманн поступил неправильно. Ему нужно было остаться. Но это мои мысли, а Антуан думает иначе", - приводит слова Сересо Onda Cero.

В минувшем сезоне Гризманн провел 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.

Напомним, в мае Антуан объявил о своем уходе из Атлетико.

Ожидалось, что Гризманн перейдет в Барселону, однако позже стало известно, что лидеры каталонцев забраковали такой трансфер

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Теги: Антуан Гризманн, Атлетико Мадрид, Испания
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