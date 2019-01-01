Санчес близок к переходу в Атлетико

Мадридский клуб сделал предложение игроку Манчестер Юнайтед.

Руководство мадридского Атлетико хочет видеть полузащитника Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса в составе своей команды.

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По информации La Gazzetta dello Sport, “матрасники“ уже предложили чилийцу трехлетний контракт, однако неизвестно, какой оклад может получать Санчес в Мадриде. Ожидается, что футболист заменит Антуана Гризманна, принявшего решение покинуть клуб.

Стоит отметить, что договор Санчеса с МЮ рассчитан до июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса заинтересованы Интер и Ювентус.