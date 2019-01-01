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Санчес близок к переходу в Атлетико

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Мадридский клуб сделал предложение игроку Манчестер Юнайтед.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Руководство мадридского Атлетико хочет видеть полузащитника Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса в составе своей команды. 

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По информации La Gazzetta dello Sport, “матрасники“ уже предложили чилийцу трехлетний контракт, однако неизвестно, какой оклад может получать Санчес в Мадриде. Ожидается, что футболист заменит Антуана Гризманна, принявшего решение покинуть клуб.

Стоит отметить, что договор Санчеса с МЮ рассчитан до июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса заинтересованы Интер и Ювентус.

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Теги: Атлетико, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер, контракт, Алексис Санчес, Манчестер Юнайтед
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