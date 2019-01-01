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Реал представил новый комплект домашней формы на сезон-2019/20

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Мадридский клуб показал домашнюю игровую форму, в которой будет играть в следующем сезоне.
Реал представил новую домашнюю экипировку
Реал представил новую домашнюю экипировку
realmadrid.com

Мадридский Реал представил домашний комплект игровой формы на сезон-2019/20.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", экипировка выполнена в традиционном белом цвете, а эмблемы технического и титульного спонсоров и полоски выполнены в золотом цвете.

Реал представил новую домашнюю экипировку
Реал представил новую домашнюю экипировку
realmadrid.com

Техническим спонсором Реала остается всемирно известный производитель экипировки Adidas.

Отметим, что в презентации формы приняли участие Гарет Бэйл и Кейлор Навас, которые в скором времени могут покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что игроки киевского Динамо приняли участие в фотосессии в новой игровой форме.

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Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, форма, экипировка
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