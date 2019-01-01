Реал представил новый комплект домашней формы на сезон-2019/20
Мадридский клуб показал домашнюю игровую форму, в которой будет играть в следующем сезоне.
Мадридский Реал представил домашний комплект игровой формы на сезон-2019/20.
Как сообщает пресс-служба "сливочных", экипировка выполнена в традиционном белом цвете, а эмблемы технического и титульного спонсоров и полоски выполнены в золотом цвете.
Техническим спонсором Реала остается всемирно известный производитель экипировки Adidas.
⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 7 июня 2019 г.
Inspired by glory. Created to demand it.
👕 https://t.co/I6nlBSIYzf#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/ZsKfPmx6rV
Отметим, что в презентации формы приняли участие Гарет Бэйл и Кейлор Навас, которые в скором времени могут покинуть клуб.
Ранее сообщалось, что игроки киевского Динамо приняли участие в фотосессии в новой игровой форме.
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