Реал представил новый комплект домашней формы на сезон-2019/20

Мадридский Реал представил домашний комплект игровой формы на сезон-2019/20.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", экипировка выполнена в традиционном белом цвете, а эмблемы технического и титульного спонсоров и полоски выполнены в золотом цвете.

Техническим спонсором Реала остается всемирно известный производитель экипировки Adidas.

⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.

Inspired by glory. Created to demand it.

👕 https://t.co/I6nlBSIYzf#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/ZsKfPmx6rV