Реал представил новый комплект домашней формы на сезон-2019/20

Мадридский клуб показал домашнюю игровую форму, в которой будет играть в следующем сезоне.

Мадридский Реал представил домашний комплект игровой формы на сезон-2019/20.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", экипировка выполнена в традиционном белом цвете, а эмблемы технического и титульного спонсоров и полоски выполнены в золотом цвете.

Реал представил новую домашнюю экипировку realmadrid.com

Техническим спонсором Реала остается всемирно известный производитель экипировки Adidas.

Отметим, что в презентации формы приняли участие Гарет Бэйл и Кейлор Навас, которые в скором времени могут покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что игроки киевского Динамо приняли участие в фотосессии в новой игровой форме.