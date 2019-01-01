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Легендарный Буффон может пополнить состав Барселоны

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Испанский гранд заинтересован в услугах Джанлуиджи Буффона.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Известный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон принял решение покинуть ПСЖ в конце июня.

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41-летний футболист на данный момент не планирует завершать профессиональную карьеру. Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, в услугах вратаря заинтересована каталонская Барселона.

Источник отмечает, что “сине-гранатовые“ рассматривают кандидатуру Буффона в качестве второго вратаря. Таким образом, он должен будет заменить Яспера Силлессена, который в скором времени покинет клуб.

Ранее сообщалось, что ПСЖ на место Джанлуиджи Буффона планирует купить голкипера Реала Кейлора Наваса.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер, вне игры
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