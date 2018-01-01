Экс-игрок Реала: Нужно подписать сына Месси
Арбелоа прокомментировал интервью аргентинца.
Во вчерашнем интервью нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси признался, что его средний сын Матео является фанатом мадридского Реала и всегда болеет против своего отца.
Экс-защитник "сливочных" Альваро Арбелоа не оставил это без внимания и решил в шуточной форме призвать руководство королевского клуба подписать сына звездного аргентинца.
"Нужно его подписать!" – написал Арбелоа в своем Twitter, прикрепив видео с комментариями Месси.
¡Hay que ficharlo! 🤣🤣🤣🙌🏼🙌🏼🙌🏼 https://t.co/J3jWQdKMip— Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 5 июня 2019 г.
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