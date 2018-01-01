Экс-игрок Реала: Нужно подписать сына Месси

Арбелоа прокомментировал интервью аргентинца.

Во вчерашнем интервью нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси признался, что его средний сын Матео является фанатом мадридского Реала и всегда болеет против своего отца.

Экс-защитник "сливочных" Альваро Арбелоа не оставил это без внимания и решил в шуточной форме призвать руководство королевского клуба подписать сына звездного аргентинца.

"Нужно его подписать!" – написал Арбелоа в своем Twitter, прикрепив видео с комментариями Месси.