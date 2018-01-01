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Экс-игрок Реала: Нужно подписать сына Месси

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Арбелоа прокомментировал интервью аргентинца.
Лионель Месси со своим сыном
Лионель Месси со своим сыном
Getty Images

Во вчерашнем интервью нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси признался, что его средний сын Матео является фанатом мадридского Реала и всегда болеет против своего отца.

Экс-защитник "сливочных" Альваро Арбелоа не оставил это без внимания и решил в шуточной форме призвать руководство королевского клуба подписать сына звездного аргентинца.

"Нужно его подписать!" – написал Арбелоа в своем Twitter, прикрепив видео с комментариями Месси.

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