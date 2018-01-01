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Месси: Мой сын Матео является болельщиком Реала

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Аргентинец привил любовь сыновей к футболу.
Лионель Месси с сыновьями
Лионель Месси с сыновьями
Getty Images

Нападающий сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионель Месси рассказал, за кого болеют его сыновья. Форварда цитирует TyC Sports.

"Мой старший сын Тьяго - большой любитель футбола. Он не пропускает ни одной тренировки, ему нравится этот процесс.

Что касается Матео, то он смотрит футбол по телевизору. Интересно то, что он всегда болеет против Барсы. Например, в матче с Ливерпулем он болел за англичан. В Финале Кубка Испании - за Валенсию.

А вообще, он является болельщиком мадридского Реала", - заявил Месси.

Месси является отцом трех сыновей. Самый младший сын Чиро родился 11 июня 2018 года.

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Теги: Лионел Месси, Реал Мадрид, Барселона
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