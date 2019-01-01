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Иско не хочет покидать Реал из-за беременной девушки

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Испанец выразил желание остаться в Мадриде.
Иско
Иско
Getty Images

Полузащитник Реала Иско планирует остаться в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает Marca.

Источник утверждает, что руководство "сливочных" рассматривает возможность продажи испанского хавбека из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Летом в Реале планируется перестройка состава, поэтому боссы клуба хотят сбалансировать бюджет.

Но сам Иско не планирует покидать Мадрид из-за своей беременной девушки. Пара ждет ребенка, поэтому футболист не горит желанием переезжать.

В минувшем сезоне Иско забил 6 голов и отдал 1 передачу в 37 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в приобретении испанца заинтересован Ювентус.

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Теги: Иско, Реал, футбол, Испания
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