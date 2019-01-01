Иско не хочет покидать Реал из-за беременной девушки
Испанец выразил желание остаться в Мадриде.
Полузащитник Реала Иско планирует остаться в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает Marca.
Источник утверждает, что руководство "сливочных" рассматривает возможность продажи испанского хавбека из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Летом в Реале планируется перестройка состава, поэтому боссы клуба хотят сбалансировать бюджет.
Но сам Иско не планирует покидать Мадрид из-за своей беременной девушки. Пара ждет ребенка, поэтому футболист не горит желанием переезжать.
В минувшем сезоне Иско забил 6 голов и отдал 1 передачу в 37 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что в приобретении испанца заинтересован Ювентус.
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