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Атлетико может пополнить состав игроком Манчестер Юнайтед

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Алексис Санчес может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес в скором времени может перебраться в испанский чемпионат.

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По информации Mundo Deportivо, в услугах чилийского футболиста заинтересован мадридский Атлетико. "Матрасники" видят в Санчесе замену Антуану Гризманну, который намерен покинуть команду.

Источник отмечает, что сам Санчес хочет покинуть состав "красных дьяволов" и может обдумать вариант о переходе в испанский клуб.

Ранее сообщалось, что в трансфере игрока Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса заинтересованы Ювентус и Интер.

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Теги: Атлетико, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер, Алексис Санчес, Манчестер Юнайтед
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