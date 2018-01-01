Зидан требует у Реала купить Погба - СМИ

Руководство Королевского клуба не согласно с позицией главного тренера команды.

В Реале возник конфликт по поводу усиления средней линии.

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По информации AS, главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан настаивает на покупке полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, однако руководство клуба видит на этой позиции хавбека Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

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Президент Королевского клуба Флорентино Перес склоняется к кандидатуре датчанина из-за более низкой стоимости трансфера, однако наставник команды считает, что именно Погба более подходит его модели игры - с быстрым и агрессивным футболом без долгого контроля мяча.

Источник отмечает, что покупка Погбы обойдется Реалу приблизительно в 150 миллионов евро, в то время как трансфер Эриксена оценивается примерно в 70 миллионов евро.

Напомним, накануне мадридский Реал объявил о трансфере нападающего франкфуртского Айнтрахта Луки Йовича.