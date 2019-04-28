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Симеоне тайно сыграл свадьбу с моделью, которая родила ему двух детей

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Наставник Атлетико провел закрытую церемонию бракосочетания.
Диего Симеоне и Карла Перейра
Диего Симеоне и Карла Перейра
Getty Images

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне сыграл свадьбу со своей возлюбленной Карлой Перейрой.

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По информации Jaleos, пара официально узаконила свои отношения несколько дней назад и отпраздновала это событие на закрытой церемонии, где присутствовали самые близкие люди. Кроме того, Симеоне и Карла хотят повенчаться в церкви.

"Они повенчаются после крещения Карлы. Скорее всего, это произойдет между августом и сентябрем", - сказал человек из близкого круга молодоженов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz cumpleaños to my loVe❤️ @simeone

Публикация от Ｃａｒｌａ Ｐｅｒｅｙｒａ (@carla.pereyra15)

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Отметим, что Карла - успешная модель, которая познакомилась со своим будущим мужем в 2014-м году. Пара долгое время скрывала свои отношения, но со временем стала появлятся вместе в публичных местах. В 2016 году у Карлы и Диего родилась дочь – Франческа, а в феврале этого года у пары появилась еще одна дочь – Валентина.

Стоит сказать, что для Симеоне это уже второй брак. За два года до знакомства с Карлой он развелся с моделью Каролиной Бальдини, от которой у него трое детей.

Ранее сообщалось, что в Сети распространили видео, на котором невеста Серхио Рамоса полностью оголилась на камеру.

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Теги: Диего Симеоне, Атлетико, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, свадьба
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