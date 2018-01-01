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Барселона собирается выставить на трансфер семерых игроков

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Каталонцы рассчитывают выручить более 300 миллионов евро с продажи футболистов.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Испанская Барселона в летнее трансферное окно планирует избавиться сразу от семи игроков команды.

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По информации Daily Mirror, в список футболистов, которые будут выставлены на трансфер попали: вратарь Яспер Силлессен, защитник Марк Кукурелья, хавбеки Филиппе Коутиньо, Андре Гомеш, Денис Суарес и Рафинья, а также нападающий Малком.

Источник утверждает, что каталонцы рассчитывают выручить около 300 миллионов фунтов стерлингов (примерно 338 млн евро) на продаже футболистов.

Отметим, что самым дорогим из игроков, которые будут проданы, является Коутиньо. Его трансфер оценивается в примерно 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси хочет, чтобы клуб вернул в команду Неймара и не покупал Антуана Гризманна.

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Теги: Барселона, Филиппе Коутиньо, Яспер Силлессен, Андре Гомеш, Денис Суарес, Рафинья, Малком, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, трансферы
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