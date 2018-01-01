Реал объявил о трансфере Йовича

Королевский клуб оформил свой первый летний трансфер.

Мадридский Реал официально объявил о подписании нападающего франкфуртского Айнтрахта Луки Йовича.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", сербский футболист подписал с клубом шестилетний контракт и будет выступать в испанском гранде до июня 2025-го года.

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Стороны не разглашают детали сделки, однако, по информации СМИ, сумма трансфера составила порядка 60 миллионов евро. Предполагается, что около 30% этой суммы достанутся Бенфике, из которой Йович перешел в Айнтрахт в 2017-м году.

В минувшем сезоне 21-летний игрок провел 48 поединков в футболке "орлов", забив 27 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Реал также планирует совершить трансферы Ферлана Менди и Эдена Азара на этой неделе.