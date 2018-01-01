Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал объявил о трансфере Йовича

Комментариев: 0
Королевский клуб оформил свой первый летний трансфер.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Мадридский Реал официально объявил о подписании нападающего франкфуртского Айнтрахта Луки Йовича.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", сербский футболист подписал с клубом шестилетний контракт и будет выступать в испанском гранде до июня 2025-го года.

Читай также: Нападающий Реала решил уйти из команды

Стороны не разглашают детали сделки, однако, по информации СМИ, сумма трансфера составила порядка 60 миллионов евро. Предполагается, что около 30% этой суммы достанутся Бенфике, из которой Йович перешел в Айнтрахт в 2017-м году.

В минувшем сезоне 21-летний игрок провел 48 поединков в футболке "орлов", забив 27 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Реал также планирует совершить трансферы Ферлана Менди и Эдена Азара на этой неделе.

Поделись:
Теги: Лука Йович, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, Айнтрахт Франкфурт, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь