Официально: Экс-тренер Реала возглавил Севилью

Хулен Лопетеги вновь будет работать в Испании.

Бывший тренер сборной Испании и мадридского Реала Хулен Лопетеги стал главным тренером испанской Севильи.

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Как сообщает официальный сайт клуба, 52-летний специалист подписал с “нервионцами“ трехлетний контракт.

На этом посту Лопетеги сменил Хоакина Капароса, который временно исполнял обязанности тренера с середины марта.

Напомним, под руководством Хулена Лопетеги мадридский Реал впервые за 17 лет опустился ниже 8-го места в турнирной таблице чемпионата Испании.

В октябре 2018-го года, после разгромного поражения “сливочных“ в Эль-Класико со счетом 5:1, Королевский клуб отправил Лопетеги в отставку.