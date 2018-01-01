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Официально: Экс-тренер Реала возглавил Севилью

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Хулен Лопетеги вновь будет работать в Испании.
Хулен Лопетеги
Хулен Лопетеги
Getty Images

Бывший тренер сборной Испании и мадридского Реала Хулен Лопетеги стал главным тренером испанской Севильи.

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Как сообщает официальный сайт клуба, 52-летний специалист подписал с “нервионцами“ трехлетний контракт. 

На этом посту Лопетеги сменил Хоакина Капароса, который временно исполнял обязанности тренера с середины марта.

Напомним, под руководством Хулена Лопетеги мадридский Реал впервые за 17 лет опустился ниже 8-го места в турнирной таблице чемпионата Испании.

В октябре 2018-го года, после разгромного поражения “сливочных“ в Эль-Класико со счетом 5:1, Королевский клуб отправил Лопетеги в отставку.

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Теги: Хулен Лопетеги, Севилья, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, тренер, назначение
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