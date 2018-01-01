Официально: Экс-тренер Реала возглавил Севилью
Хулен Лопетеги вновь будет работать в Испании.
Бывший тренер сборной Испании и мадридского Реала Хулен Лопетеги стал главным тренером испанской Севильи.
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Как сообщает официальный сайт клуба, 52-летний специалист подписал с “нервионцами“ трехлетний контракт.
На этом посту Лопетеги сменил Хоакина Капароса, который временно исполнял обязанности тренера с середины марта.
🛬 Welcome to Sevilla, Julen Lopetegui! 🖊#WeareSevilla pic.twitter.com/AW7HTOJiFq— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 4 июня 2019 г.
Напомним, под руководством Хулена Лопетеги мадридский Реал впервые за 17 лет опустился ниже 8-го места в турнирной таблице чемпионата Испании.
В октябре 2018-го года, после разгромного поражения “сливочных“ в Эль-Класико со счетом 5:1, Королевский клуб отправил Лопетеги в отставку.
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