Скандалы, интриги, расследования: Клуб Роналдо подозревают в участии в договорном матче

Легендарный экс-футболист участия в организации договорного матча не принимал.

Испанская полиция проводит тщательное расследование относительно матча 38-го тура между Вальядолидом и Валенсией (0:2).

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По информации El Mundo, сразу семь игроков Вальядолида получили взятку за сдачу этого поединка. Подкуп был осуществлен третьими лицами с целью игры на тотализаторе. В связи с организацией договорных матчей были задержаны несколько бывших и действующих футболистов.

В список задержанных по этому делу попали: бывший игрок мадридского Реала Рауль Браво, Самуэль Саис Алонсо (игрок Хетафе), Иньиго Лопес Монтанья (Депортиво), Карлос Аранда (бывший футболист Нумансии) и Борха Фернандес (экс-игрок Вальядолида).

Также был опубликован телефонный разговор, который состоялся накануне поединка:

"Хорошо, Валенсия побеждает в первом и втором таймах, так?"

"Куплено только семь игроков, не больше. Ставь 10 тыс. евро и заберешь 20 тыс", - произнес один из организаторов договорного матча (предположительно, Аранда).

Отметим, что в сентябре прошлого года владельцем Вальядолида стал легендарный бразилец Роналдо. Источник сообщает, что сам "Зубастик" никак не причастен к организации договорных матчей.

Ранее сообщалось, что Сумы потеряли статус профессиональной футбольной команды за договорные матчи.