Нападающий Реала решил уйти из команды

Лукас Васкес сообщил о своем решении руководству клуба.

Нападающий Реала Лукас Васкес принял решение сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Читай также: Реал предложит МЮ трех игроков в обмен на Погба

По информации Sportsmole, футболист уже объявил о своем решении руководство “сливочных“ и на данный момент находится в поиске клуба, в котором продолжит свою карьеру.

Отметим, что в минувшем сезоне 27-летний Васкес сыграл в 47 матчах за Реал во всех турнирах, в которых забил 5 голов и совершил 4 результативные передачи.

Предлагаем вашему вниманию видео подборку действий испанца:

Ранее сообщалось, что мадридский Реал в течение недели планирует совершить три крупных трансфера.