Нападающий Реала решил уйти из команды
Лукас Васкес сообщил о своем решении руководству клуба.
Нападающий Реала Лукас Васкес принял решение сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
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По информации Sportsmole, футболист уже объявил о своем решении руководство “сливочных“ и на данный момент находится в поиске клуба, в котором продолжит свою карьеру.
Отметим, что в минувшем сезоне 27-летний Васкес сыграл в 47 матчах за Реал во всех турнирах, в которых забил 5 голов и совершил 4 результативные передачи.
Предлагаем вашему вниманию видео подборку действий испанца:
Ранее сообщалось, что мадридский Реал в течение недели планирует совершить три крупных трансфера.
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