В Хорватии потроллили новую форму Барселоны

Каталонцы в следующем сезоне будут играть в комплекте, выполненном в сине-гранатовую клетку.

Барселона презентовала новый комплект домашней формы, в котором игроки будут выступать в сезоне-2019/20.

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Комплект выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах, а вот вместо привычных полос использован шахматный узор. Спереди на футболке расположен флаг Каталонии, имеющий V-образную форму.

Создатели экипировки заявили, что она выражает страсть клуба к городу. В частности, дизайнеров вдохновила планировка одного из районов Барселоны - Эшампле.

👕 Our new kit for the 2019/2020 season



💙❤ Talent takes different shapes pic.twitter.com/lhgAH8YX0F — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 июня 2019 г.

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Узор, используемый каталонским клубом в новой форме, вызвал ассоциацию с экипировкой сборной Хорватии, которая уже длительное время использует “шашечки“. После презентации новой формы Барселоны пресс-служба Хорватского футбольного союза потроллила “сине-гранатовых“.

“Хорошая попытка, Барселона, но ты не перебьешь красно-белые шашечки“, - говорится в сообщении союза.

Отметим, что производитель экипировки для Барселоны и для сборной Хорватии - американская компания Nike. Стоит сказать, что новая форма каталонского клуба поступит в продажу 4 июня.

Ранее сообщалось, что игроки киевского Динамо снялись в фотосессии в новой форме.