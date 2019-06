В Хорватии потроллили новую форму Барселоны

Барселона презентовала новый комплект домашней формы, в котором игроки будут выступать в сезоне-2019/20.

Комплект выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах, а вот вместо привычных полос использован шахматный узор. Спереди на футболке расположен флаг Каталонии, имеющий V-образную форму.

Создатели экипировки заявили, что она выражает страсть клуба к городу. В частности, дизайнеров вдохновила планировка одного из районов Барселоны - Эшампле.

👕 Our new kit for the 2019/2020 season



💙❤ Talent takes different shapes pic.twitter.com/lhgAH8YX0F