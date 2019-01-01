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В Хорватии потроллили новую форму Барселоны

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Каталонцы в следующем сезоне будут играть в комплекте, выполненном в сине-гранатовую клетку.
Лионель Месси в новой форме Барселоны
Лионель Месси в новой форме Барселоны
fcbarcelona.com

Барселона презентовала новый комплект домашней формы, в котором игроки будут выступать в сезоне-2019/20. 

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Комплект выполнен в традиционных сине-гранатовых цветах, а вот вместо привычных полос использован шахматный узор. Спереди на футболке расположен флаг Каталонии, имеющий V-образную форму.

Создатели экипировки заявили, что она выражает страсть клуба к городу. В частности, дизайнеров вдохновила планировка одного из районов Барселоны - Эшампле.

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Узор, используемый каталонским клубом в новой форме, вызвал ассоциацию с экипировкой сборной Хорватии, которая уже длительное время использует “шашечки“. После презентации новой формы Барселоны пресс-служба Хорватского футбольного союза потроллила “сине-гранатовых“.

“Хорошая попытка, Барселона, но ты не перебьешь красно-белые шашечки“, - говорится в сообщении союза.

Отметим, что производитель экипировки для Барселоны и для сборной Хорватии - американская компания Nike. Стоит сказать, что новая форма каталонского клуба поступит в продажу 4 июня.

Ранее сообщалось, что игроки киевского Динамо снялись в фотосессии в новой форме.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, экипировка, форма, сборная Хорватии по футболу, прикол
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