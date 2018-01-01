Экс-наставник Реала станет главным тренером Севильи - СМИ

Хулен Лопетеги вернется к тренерской деятельности в ближайшее время.

Бывший наставник сборной Испании и мадридского Реала Хулен Лопетеги может в ближайшее время сменить Хоакина Капарросу на посту главного тренера Севильи. Об этом сообщает El Desmarque.

Источник утверждает, что руководство "красно-белых" уже провело переговоры с испанским специалистом. Сообщается, что стороны согласовали условия контракта сроком на три года.

Отметим, что Севилья провела не лучше свой сезон, заняв 6 место в чемпионате Испании, вылетев от Басерлоны в 1/4 финала Кубка Испании, а также дойдя до 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Севилья рассматривает кандидатуру Вальверде на пост главного тренера команды.