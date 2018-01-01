Месси хочет, чтобы Барселона подписала Неймара, а не Гризманна

Звездный аргентинец планирует воссоздать связку нападающих.

Лидер каталонской Барселоны Лионель Месси в очередной раз препятствует трансферу нападающего мадридского Атлетико Антуана Гризманна в его клуб. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, звездный аргентинец недоволен тем, что прошлым летом Антуан отказался перейти в стан "сине-гранатовых", несмотря на договоренность с клубом. Отмечается, что Месси хочет, чтобы в команду вернулся вингер ПСЖ Неймар, который покинул Барселону в 2017 году за 222 миллиона евро.

Хоть руководство каталонского клуба и заинтересовано в возвращении "блудного сына", но в Париже расставаться с 27-летним бразильцем не намерены.

Напомним, Гризманн объявил о своем уходе из Атлетико этим летом.