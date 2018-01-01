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Реал в течение недели планирует совершить три трансфера - СМИ

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"Сливочные" рассчитывают заключить три сделки до конца текущей недели.
Эден Азар близок к переходу в Реал
Эден Азар близок к переходу в Реал
Getty Images

Реал после окончания сезона активизировался на трансферном рынке и уже в течение этой недели рассчитывает заключить сразу три сделки.

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По информации Marca, "сливочные" хотят подписать лидера Челси Эдена Азара, защитника Лиона Ферлана Менди и нападающего Айнтрахта Луку Йовича. Отмечается, что наставник Реала Зинедин Зидан рассчитывает, что эти игроки будут в расположении команды во время предсезонной подготовки.

Источник отмечает, что, вероятнее всего, первым будет объявлено о трансфере Азара, а сумма сделки составит около 120 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что Реал готов предложить Манчестер Юнайтед сразу трех игроков в обмен на Поля Погба.

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Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансферы, Эден Азар, Челси, Лука Йович, Айнтрахт
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