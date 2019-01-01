Гвардиола: Вальверде проделал отличную работу и я рад, что он остается в Барселоне

Наставник Манчестер Сити похвалил своего коллегу за его работу в минувшем сезоне.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказал свое мнение о наставнике Барселоны Эрнесто Вальверде.

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"Если не брать во внимание наше дружбу, то скажу, что Вальверде - великолепный тренер. Он проделал отличную работу, а поражение в Лиге чемпионов случались с каждым хорошим тренером.

Он возглавляет команду, которая два года подряд становится чемпионом Испании и демонстрирует отличную игру. Я рад, что Вальверде остается в команде. Барселона сохраняет верность своему стилю", - цитирует Гвардиолу Marca.

Ранее лидер Барселоны Лионель Месси заявил, что Эрнесто Вальверде не виноват в вылете команды из Лиги чемпионов.