Испанские СМИ назвали причину смертельной аварии Рейеса

Автомобиль в момент ДТП двигался со скоростью 237 километров в час.

Испанская пресса обнародовала некоторые подробности смертельной аварии, в которой погиб футболист Хосе Антонио Рейес.

Трагедия произошла на трассе A-376 в Испании на пути из Альмендралехо в Утреру.

В отчете об аварии отмечается, что вероятной причиной аварии стал прокол колеса. По расчетам специалистов, автомобиль в этот момент двигался со скоростью 237 километров в час, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, в результате ДТП разбился Mercedes-Benz S550, за рулем которого ехал Хосе Антонио Рейес с двумя пассажирами. Сам Рейес и его кузен погибли, а еще один пассажир был госпитализирован с 60 процентами ожогов тела.