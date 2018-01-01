Реал предложит МЮ трех игроков в обмен на Погба

Мадридцы настроены заполучить звездного француза.

Руководство Реала рассматривает возможность проведения обмена игроками с Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает The Times.

Источник утверждает, что "сливочные" собираются предложить МЮ нападающего Гарета Бэйла в обмен на французского полузащитника Поля Погба.

Если же "манкунианцев" не устроит вариант с валлийцем, Реал также может добавить в сделку хавбека Хамеса Родригеса и голкипера Кейлора Наваса. Сообщается, что все три футболиста больше не входят в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана​.

Напомним, текущий контракт Поля Погба с МЮ рассчитан до 2021 года,

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос сообщил Флорентино Пересу, что он против покупки Погба.