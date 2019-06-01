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Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе

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Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.
Хосе Антонио Рейес
Хосе Антонио Рейес

Сегодня, 1 июня, погиб известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес в результате дорожно-транспортного происшествия около своего родного города Утреры.

Об этом сообщает пресс-служба Севильи, которая является родным клубом для 35-летнего полузащитника.

Рейес является воспитанником Севильи и в 1999 году провел первый матч в профессиональном футболе за "красно-белых". В 2004 году он ушел из стана севильской команды и успел поиграть за Арсенал, Реал, Атлетико и Бенфику. В 2012 году Антонио возвратился в свой родной клуб и трижды подряд становился триумфатором Лиги Европы.

В 2016 году он ушел из "красно-белых" в Эспаньол, а после был китайский Синьцзян Тяньшань Леопард, а затем перебрался в Эстремадуру из Сегунды, где и играл до сегодняшнего дня.

Также Рейес выигрывал Сегунду, всего пять раз завоевывал Лигу Европы, становился чемпионом Англии и Испании, а также побеждал в Суперкубке УЕФА, в Кубке португальской лиги, Кубке Интертото и Кубке Англии.

 

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andrey_amigo    01.06.2019, 16:13
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