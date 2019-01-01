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Месси: До сих пор не могу понять, как Реал мог продать Роналду

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Аргентинец скучает по соперничеству с Роналду в Ла Лиге.
Лионель Месси и Криштиану Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий сборной Аргентины и Барселоны Лионель Месси в ностальгией вспомнил о годах, когда он конкурировал с Криштиану Роналду в Ла Лиге и признался, что так и не может понять, как Реал мог его продать с такой результативностью.

"Мне всегда было очень приятно соперничать с Криштиану в бомбардирской гонке. Он - великий бомбардир, и все по нему скучают.

Криштиану забивал 50 и больше голов за сезон. До сих пор не могу понять, как Реал мог продать его.

Мы друг друга не знаем. Встречались только на играх или церемониях. Мы всегда хотели улучшить себя, чтобы выделиться", - цитирует Месси Fox Sport.

Криштиану Роналду покинул мадридский Реал летом 2018 года, и оформил свой переход в туринский Ювентус.

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Теги: Лионель Месси, Криштиану Роналду, чемпионат Испании по футболу
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