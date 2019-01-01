Азар сфотографировался с футболкой Реала в Испании

Звездный бельгиец, вероятно, перейдет в стан "сливочных".

Вингер сборной Бельгии и лондонского Челси Эден Азар, который близок к переходу в мадридский Реал, был замечен в Испании.

Звездный бельгиец раздавал автографы болельщикам "сливочных". Один из фанатов решил предложить Азару сфотографироваться с футболкой Реала, на что 28-летний нападающий отреагировал положительно и согласился.

Отметим, что после победы в финале Лиги Европы, лидер Челси заявил о своем уходе из клуба. Также стало известно, сколько Реал предложит Челси за трансфер Азара.